Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Защитники Украины ликвидировали уже более 240 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
680 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n185324-680-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 240 тис. 690 рашистів.
.
За минулу добу цей показник зріс на 680 осіб. Про це сьогодні, 21 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 133 танки;
- 8 тис. 80 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 610 одиниць артилерійських систем;
- 692 одиниці РСЗВ;
- 440 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 310 гелікоптерів;
- 3 тис. 933 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 298 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 145 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 686 одиниць спеціальної техніки.
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропрект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...