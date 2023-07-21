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В Украине уже 495 детей стали жертвами полномасштабного российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора
1 тыс. 562 ребенка пострадали в результате российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n185327-1-tys-562-rebenka-postradali-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже понад 1 тис. 562 постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.
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З них, станом на ранок сьогоднішнього дня, 21 липня, 494 дитини загинули та щонайменше 1 тис. 68 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 474;
- Харківській області — 297;
- Київській області — 129;
- Херсонській області — 116;
- Запорізькій області — 97;
- Миколаївській області — 89;
- Дніпропетровській області — 83;
- Чернігівській області — 71;
- Луганській області — 67.
Зокрема, 20 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом Одеси постраждав 15-річний підліток.
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