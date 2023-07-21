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В Україні вже 495 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

1 тис. 562 дитини постраждали внаслідок російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

21 лип 2023, 11:15
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В Україні вже понад 1 тис. 562 постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.


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З них, станом на ранок сьогоднішнього дня, 21 липня, 494 дитини загинули та щонайменше 1 тис. 68 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 474;
  • Харківській області — 297;
  • Київській області — 129;
  • Херсонській області — 116;
  • Запорізькій області — 97;
  • Миколаївській області — 89;
  • Дніпропетровській області — 83;
  • Чернігівській області — 71;
  • Луганській області — 67.

Зокрема, 20 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом Одеси постраждав 15-річний підліток.

В Україні вже 495 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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