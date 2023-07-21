В Україні вже 495 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n185327-1-tys-562-dytyny-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.html

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В Україні вже понад 1 тис. 562 постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

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З них, станом на ранок сьогоднішнього дня, 21 липня, 494 дитини загинули та щонайменше 1 тис. 68 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 474;

Харківській області — 297;

Київській області — 129;

Херсонській області — 116;

Запорізькій області — 97;

Миколаївській області — 89;

Дніпропетровській області — 83;

Чернігівській області — 71;

Луганській області — 67.

Зокрема, 20 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом Одеси постраждав 15-річний підліток.