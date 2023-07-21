Волонтерство в позднем возрасте может защитить мозг, фото: «Епіцентр»

https://racurs.ua/n185329-volonterstvo-zaschischaet-mozg-ot-snijeniya-kognitivnyh-funkciy-i-demencii-uchenye.html

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Волонтерство в пізньому віці пов’язане з кращими когнітивними функціями — зокрема, кращими виконавчими функціями (набором когнітивних процесів, необхідних для когнітивного контролю поведінки) та епізодичною пам’яттю.

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Про це свідчать результати дослідження американських учених з UC Davis Health, представленого на Міжнародній конференції Асоціації Альцгеймера 2023 року в Амстердамі, повідомляє видання EurekAlert.

В межах дослідження учені проаналізували звички волонтерства серед етнічно та расово різноманітної групи з 2 тис. 476 людей похилого віку. Середній вік піддослідних становив 74 роки.

З цієї групи загалом 1 тис. 167 (43%) учасників повідомили про волонтерство минулого року.

Дослідники виявили, що:

волонтерство пов’язане з кращими базовими показниками в тестах на виконавчу функцію та вербальну епізодичну пам’ять. це було вірно навіть після поправки на вік, стать, освіту, дохід, вплив практики та спосіб проведення інтерв’ю (телефонне чи особисте);

ті, хто волонтерив кілька разів на тиждень, мали найвищий рівень виконавчої функції;

волонтерство також було пов’язане з тенденцією до меншого зниження когнітивних функцій протягом 1,2 років спостереження, але цей зв’язок не досяг статистичної значущості.

За словами учених, такі результати можуть бути пов’язані з тим, що волонтерська діяльність — наприклад, підтримка освітніх, релігійних, медичних та інших благодійних організацій — дозволяє літнім людям бути більш фізично активними, підвищити рівень соціальної взаємодії та забезпечити когнітивну стимуляцію, яка може захистити мозок.

Ви не контролюєте свою сімейну історію або вік — ви не можете повернути час назад. Але ви можете контролювати те, як ви проводите свій день і життя, — наголошують дослідники. — Волонтерство — це про те, щоб тримати мозок активним. Це також про спілкування, яке робить вас залученими і щасливими, а також потенційно знижує рівень стресу.

Джерело: EurekAlert