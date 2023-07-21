Семь ракет выпустили россияне по объекту инфраструктуры в Одесской области

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Сьогодні, 21 липня, вдень вони здійснили атаку по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
Ворог випустив 7 крилатих ракет різного класу. Об'єкт ушкоджено. Масштаби руйнувань уточнюються, — вказано в повідомленні.
Також про російську атаку на об'єкт інфраструктури повідомив у своєму Telegram-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Сьогодні під ударом Білгород-Дністровський район. Ціль — важливий обʼєкт інфраструктури. Саме по ньому росіяни випустили 7 ракет. На жаль, є пошкодження, — зазначив Кіпер.
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