Семь ракет выпустили россияне по объекту инфраструктуры в Одесской области

Рашисты ударили семью ракетами по Одесщине, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n185331-sem-raket-vypustili-rossiyane-po-obektu-infrastruktury-v-odesskoy-oblasti.html

Ракурс

Рашисти продовжують терор південних регіонів України.

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Сьогодні, 21 липня, вдень вони здійснили атаку по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Ворог випустив 7 крилатих ракет різного класу. Об'єкт ушкоджено. Масштаби руйнувань уточнюються, — вказано в повідомленні.

Також про російську атаку на об'єкт інфраструктури повідомив у своєму Telegram-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.