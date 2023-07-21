Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти вдарили сімома ракетами по Одещині, фото: «Слово і Діло»

Сім ракет випустили росіяни по об'єкту інфраструктури на Одещині

21 лип 2023, 13:51
999

Рашисти продовжують терор південних регіонів України.


.

Сьогодні, 21 липня, вдень вони здійснили атаку по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Ворог випустив 7 крилатих ракет різного класу. Об'єкт ушкоджено. Масштаби руйнувань уточнюються, — вказано в повідомленні.

Також про російську атаку на об'єкт інфраструктури повідомив у своєму Telegram-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Сьогодні під ударом Білгород-Дністровський район. Ціль — важливий обʼєкт інфраструктури. Саме по ньому росіяни випустили 7 ракет. На жаль, є пошкодження, — зазначив Кіпер.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів