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Экс-министр здравоохранения Степанов подозревается в международной коррупционной схеме на 450 млн грн
Экс-министр здравоохранения Степанов подозревается в международной коррупционной схеме на 450 млн грнhttps://racurs.ua/n185336-eks-ministr-zdravoohraneniya-stepanov-podozrevaetsya-v-mejdunarodnoy-korrupcionnoy-sheme-na-450.htmlРакурс
Колишньому міністру охорони здоров’я Максиму Степанову повідомили про підозру.
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НАБУ заявило 21 липня про викриття корупційної схеми на 450 млн грн в держпідприємстві «Поліграфічний комбінат Україна» у 2013−2016 роках, коли його очолював Степанов.
У 2013 році він придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо).
Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4−6 разів вартістю.
Викриття стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції. Загалом підозру отримало п’ятеро осіб.
Ексочільнику комбінату інкримінують дві статті — розтрата майна (ч. 5 ст. 191 КК) та відмивання доходів (ч. 3 ст. 209 КК). Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
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