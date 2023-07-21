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Ракурс
Гендиректор Rheinmetall планирует защищать завод в Украине от российских ракет собственной ПВО

Гендиректор Rheinmetall планирует защищать завод в Украине от российских ракет собственной ПВО

21 июл 2023, 16:53
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Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер відреагував на погрози росіян розбомбити майбутній завод концерну в Україні. Він запевнив, що від планів створення заводу в Україні не відмовляється.


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А також сказав, що планує захистити оборонне підприємство власними системами ППО.

Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб, — зауважив Паппергер.

росія загрожує розбомбити німецький військовий завод, якщо він з’явиться в Україні. На початку липня німецький концерн Rheinmetall оголосив про намір збудувати в Україні завод з виробництва боєприпасів, танків та іншої бронетехніки.

Такий завод, якщо він буде побудований, стане законною метою для Збройних сил рф, — заявила несповна розуму представник МЗС рф Марія Захарова.

Передбачається, що завод зможе випускати до 400 танків на рік. Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер розповів ЗМІ, що головне завдання концерну — «підтримати наших українських партнерів у боротьбі за свободу та демократію та якнайшвидше задовольнити їхні нагальні потреби».

Загрози російських чиновників звучать не вперше. Раніше колега Захарової по склянці Дмитро Медведєв опублікував у Telegram піст, у якому сказав:

Якщо фріци (так росіяни досі називають німців — «Ракурс») таки вирішать будувати по-справжньому (хоча вони люди начебто прагматичні), чекаємо з нетерпінням". І пообіцяв «салют із «Калібрів».

Источник: Ракурс


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