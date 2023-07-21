Гендиректор Rheinmetall планирует защищать завод в Украине от российских ракет собственной ПВО

https://racurs.ua/n185340-gendirektor-rheinmetall-planiruet-zaschischat-zavod-v-ukraine-ot-rossiyskih-raket-sobstvennoy-pvo.html

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Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер відреагував на погрози росіян розбомбити майбутній завод концерну в Україні. Він запевнив, що від планів створення заводу в Україні не відмовляється.

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А також сказав, що планує захистити оборонне підприємство власними системами ППО.

Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб, — зауважив Паппергер.