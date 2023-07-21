Гендиректор Rheinmetall планує захищати завод в Україні від російських ракет власною ППО

https://racurs.ua/ua/n185340-gendyrektor-rheinmetall-planuie-zahyschaty-zavod-v-ukrayini-vid-rosiyskyh-raket-vlasnou-ppo.html

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Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер відреагував на погрози росіян розбомбити майбутній завод концерну в Україні. Він запевнив, що від планів створення заводу в Україні не відмовляється.

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А також сказав, що планує захистити оборонне підприємство власними системами ППО.

Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб, — зауважив Паппергер.