После ареста Гиркина возле суда задержали его соратника - "народного губернатора" Губарева

https://racurs.ua/n185349-posle-aresta-girkina-vozle-suda-zaderjali-ego-soratnika-narodnogo-gubernatora-gubareva.html

Ракурс

Після арешту Ігоря Стрєлкова-Гіркіна біля суду у Москві затримали його посіпаку — «народного губернатора» Павла Губарєва.

.

Соратника Гіркіна затримали кілька поліцейських у формі, коли він давав коментар ЗМІ.

До Губарєва підійшли кілька поліцейських у формі, які забрали його, випливає з відео очевидців. Люди, які зібралися біля суду, зустріли дії поліції криками «Ганьба!».

Перед цим Губарєв вийшов з пікетом до будівлі суду, вимагаючи звільнити Стрєлкова. Губарєв та люди, які зібралися біля будівлі суду, скандували «Свободу!».

Губарєв — один із засновників придуманої росіянами ДНР. Навесні 2014 року він оголосив себе «народним губернатором» Донецької області. Згодом відповідав за вербування до військ ДНР і мешкав в росії та на окупованій Донеччині.

Стрєлкова 21 липня заарештували за звинуваченням у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в Інтернеті. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.