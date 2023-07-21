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Після арешту Гіркіна біля суду затримали його посіпаку - "народного губернатора" Губарєва
Після арешту Гіркіна біля суду затримали його посіпаку — «народного губернатора» Губарєваhttps://racurs.ua/ua/n185349-pislya-areshtu-girkina-bilya-sudu-zatrymaly-yogo-posipaku-narodnogo-gubernatora-gubarieva.htmlРакурс
Після арешту Ігоря Стрєлкова-Гіркіна біля суду у Москві затримали його посіпаку — «народного губернатора» Павла Губарєва.
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Соратника Гіркіна затримали кілька поліцейських у формі, коли він давав коментар ЗМІ.
До Губарєва підійшли кілька поліцейських у формі, які забрали його, випливає з відео очевидців. Люди, які зібралися біля суду, зустріли дії поліції криками «Ганьба!».
Перед цим Губарєв вийшов з пікетом до будівлі суду, вимагаючи звільнити Стрєлкова. Губарєв та люди, які зібралися біля будівлі суду, скандували «Свободу!».
Губарєв — один із засновників придуманої росіянами ДНР. Навесні 2014 року він оголосив себе «народним губернатором» Донецької області. Згодом відповідав за вербування до військ ДНР і мешкав в росії та на окупованій Донеччині.
Стрєлкова 21 липня заарештували за звинуваченням у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в Інтернеті. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
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