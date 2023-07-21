Суд відправив Гіркіна у СІЗО до 18 вересня

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Ракурс

Суд у Москві на два місяці відправив під варту екскомандира бойовиків так званої днр Гіркіна, якого звинувачують у публічних закликах до екстремізму.

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Йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Гіркіна звинувачують у закликах до екстремістської діяльності.

Міщанський суд заарештував Стрєлкова до 18 вересня, повідомляє «Медіазона» з посиланням на кореспондента у залі суду.

Про арешт просило слідство, наполягаючи, що Стрєлков може втекти, оскільки має навички конспірації. Проте сам Стрєлков говорив, що не збирається ховатися.

Нещодавно у мене діагностована стенокардія 2 ступеню, довідок я не встиг отримати. Я приймаю необхідні препарати щодня. <…> Заява слідчого про те, що я можу втекти за кордон відверто смішно, я перебуваю в більшості країн світу в розшуку, — заявив він.

Як повідомив адвокат Олександр Молохов, причиною кримінальної справи стали два повідомлення в Телеграм-каналі Стрєлкова, де він «висловив думку щодо проблематики, пов’язаної з Кримом, і з приводу того, що не платять військовослужбовцям 105 та 107 десантних полків».

Про кримінальну справу стосовно Стрєлкова стало відомо сьогодні. Йому ставлять у провину публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті (ч. 2 ст. 280 КК).

Незадовго до затримання поліція зірвала публічний виступ Гіркіна у Петербурзі. 9 липня він збирався виступити в книгарні «Листя», популярній серед ультраправих активістів (магазин створило видавництво «Чорна сотня», яке підтримало російське вторгнення в Україну). Перед зустріччю зі Стрєлковим поліція попередила власників магазину, що захід не узгоджений із владою і може призвести до «вчинень злочинів».

Стрєлков у 2014 році кілька місяців командував військами самопроголошеної днр. Він називає себе людиною, яка натиснула «спусковий гачок війни» в Україні 2014 року.

У квітні того року колишній офіцер ФСБ керував проросійськими бойовими підрозділами на сході України, а з травня до серпня 2014 року обіймав посаду міністра оборони днр. Керівництво ПВК «Вагнера» раніше критикувало Стрєлкова за те, що він «здав» українським військам Слов’янськ Донецької області на початку конфлікту на Донбасі.

Суд у Нідерландах у листопаді 2022 року заочно засудив Стрєлкова до довічного ув’язнення, визнавши його винним у справі про аварію «Боїнга» авіакомпанії Malaysia Airlines у Донецькій області 17 липня 2014 року. За версією звинувачення, Стрєлков запросив із росії постачання ЗРК «Бук», з якого згодом збили літак. Загинули 298 людей.