Движение по Керченскому мосту временно остановлено, в Крыму новые взрывы

https://racurs.ua/n185364-dvijenie-po-kerchenskomu-mostu-vremenno-ostanovleno-v-krymu-novye-vzryvy.html

Ракурс

Рух транспорту Кримським мостом «тимчасово перекрито», заявила окупаційна влада.

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Також повідомляють, що в районі селища Жовтневе (це північніше Керчі та Феодосії) продовжуються вибухи.

Кримські пабліки поширюють відео. Повідомляється про прильоти безпілотників на території місцевого аеродрому та нафтобази. На першому об'єкті чутно звуки детонації. Атаку підтвердив «губернатор» Криму Сєргєй Аксьонов.

Про причину зупинки руху на мості не повідомляється, але російська влада просить «зберігати спокій» усіх, хто зараз перебуває на мосту.

За останні кілька днів рух на об'єкті тимчасово зупиняють не вперше. Раніше окупаційна адміністрація півострова повідомила, що подібні заходи будуть застосовуватися «щоразу, коли буде оголошено повітряну тривогу».