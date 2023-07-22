Ракурсhttps://racurs.ua/
БПЛА Phasa35. Фото:
Новейший дрон испытали в США — он неуязвим для ПВОhttps://racurs.ua/n185385-noveyshiy-dron-ispytali-v-ssha-on-neuyazvim-dlya-pvo.htmlРакурс
Новітній дрон-розвідник випробували американські військові.
.
Випробування безпілотника, призначеного для шпигунства зі стратосфери, провели в пустелі штату Нью-Мексико. БПЛА Phasa35 який створила британська компанія BAE Systems, був успішно запущений і піднявся на висоту 20 км. Там він пробув добу. Про це повідомляє BILD.
За словами розробників сонячні батареї дозволяють дрону перебувати у повітрі упродовж року.
Особливістю безпілотника є те, що на висоті 20 км він стає невидимим для радарів і стійким до засобів протиповітряної оборони. Це робить його потенційно важливим активом у військових операціях.
Німецьке ЗМІ відзначає, що цей безпілотний літальний апарат може стати корисним під час війни в Україні.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року «Укроборонпром» анонсував створення українського дрона-камікадзе, здатного долати великі відстані. А в червні 2023 року стало відомо, що Україна провела успішне застосування безпілотника на 1 тис. км.
Джерело: BILD
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...