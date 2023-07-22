БПЛА Phasa35. Фото:

https://racurs.ua/n185385-noveyshiy-dron-ispytali-v-ssha-on-neuyazvim-dlya-pvo.html

Ракурс

Новітній дрон-розвідник випробували американські військові.

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Випробування безпілотника, призначеного для шпигунства зі стратосфери, провели в пустелі штату Нью-Мексико. БПЛА Phasa35 який створила британська компанія BAE Systems, був успішно запущений і піднявся на висоту 20 км. Там він пробув добу. Про це повідомляє BILD.

За словами розробників сонячні батареї дозволяють дрону перебувати у повітрі упродовж року.

Особливістю безпілотника є те, що на висоті 20 км він стає невидимим для радарів і стійким до засобів протиповітряної оборони. Це робить його потенційно важливим активом у військових операціях.

Німецьке ЗМІ відзначає, що цей безпілотний літальний апарат може стати корисним під час війни в Україні.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року «Укроборонпром» анонсував створення українського дрона-камікадзе, здатного долати великі відстані. А в червні 2023 року стало відомо, що Україна провела успішне застосування безпілотника на 1 тис. км.

Джерело: BILD