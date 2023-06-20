В «Укроборонпромі» заявили про успішне застосування дрона з дальністю ураження 1 тис. км. Фото:

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Україна провела успішне застосування безпілотника на 1 тис. км.

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Про це свідчить пост речниці державного концерну «Укроборонпром» Наталії Сад на сторінці у Facebook. Відповідний допис вона опублікувала у вівторок, 20 червня.

Також Сад опублікувала фото з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та директором «Укроборонпрому».

Після успішного застосування нашого безпілотника на 1 тис. км, — підписала вона світлину.

Як відомо, в жовтні 2022 року «Укроборонпром» анонсував створення українського дрона-камікадзе, здатного долати великі відстані.

Нагадаємо, на початку червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні офіційно затверджена ракетна програма і для неї вже виділяються кошти з державного бюджету. У Міноборони наголошували, що ця програма в перспективі дозволить отримати ракети дальністю 1 тис. км українського виробництва.