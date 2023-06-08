Українська ракета «Нептун». Фото:

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Ракетна програма офіційно затверджена в Україні, для неї вже виділяються кошти з державного бюджету.

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Ця програма в перспективі дозволить отримати ракети дальністю 1 тис. км власного виробництва. Виконавцями цієї програми є українські виробництва. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив на форумі «Великий день з NV. Діалоги про відновлення України».

У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження більше ніж тисяча кілометрів, — зазначив він.

Також міністр нагадав, що завдяки успішному проекту «Нептун» Збройні сили України потопили флагманський корабель чорноморського флоту рф — крейсер «москва». А вже через тиждень після цього західні партнери погодилися надати Україні протикорабельні ракети «Гарпун» для захисту чорноморського узбережжя.

Нагадаємо, у лютому секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що Україна має зброю власного виробництва, яка може знищувати цілі на території країни-агресора росії. Секретар РНБО наголосив, що воєнні цілі на російській території є законними для ударів.