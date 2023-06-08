Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинская ракета «Нептун». Фото:

Украина может самостоятельно производить ракеты дальностью 1 тыс. км — Резников

8 июн 2023, 19:19
999

Ракетна програма офіційно затверджена в Україні, для неї вже виділяються кошти з державного бюджету.


.

Ця програма в перспективі дозволить отримати ракети дальністю 1 тис. км власного виробництва. Виконавцями цієї програми є українські виробництва. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив на форумі «Великий день з NV. Діалоги про відновлення України».

У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження більше ніж тисяча кілометрів, — зазначив він.

Також міністр нагадав, що завдяки успішному проекту «Нептун» Збройні сили України потопили флагманський корабель чорноморського флоту рф — крейсер «москва». А вже через тиждень після цього західні партнери погодилися надати Україні протикорабельні ракети «Гарпун» для захисту чорноморського узбережжя.

Нагадаємо, у лютому секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що Україна має зброю власного виробництва, яка може знищувати цілі на території країни-агресора росії. Секретар РНБО наголосив, що воєнні цілі на російській території є законними для ударів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров