Пороховий завод загорівся у тамбовській області рф. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n184279-vybuhy-ta-pojeja-stalysya-na-porohovomu-zavodi-v-tambovskiy-oblasti-rf-foto.html

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Пожежа сталася на території порохового заводу в місті котовськ тамбовської області росії.

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У міністерстві з надзвичайних ситуацій повідомили, що перед пожежею надходили повідомлення про вибух. Про це 20 червня повідомило російське пропагандистське агентство РІА «Новости»

ТАСС із посиланням на екстрені служби зазначає, що внаслідок вибуху та пожежі загинули четверо осіб. Однак Telegram-канал 112 пише вже про п’ятьох загиблих та ще 12 постраждалих.

Місцеві ЗМІ пишуть, що пожежа сталася на території підприємства «Тамбовський пороховий завод». Рятувальники отримали інформацію про загоряння о 14.10. На місці інциденту працюють чотири пожежних розрахунки. Повідомляють про загиблих.

Влада тамбовської області вже заявила, що причиною вибуху на пороховому заводі в котовську став людський фактор.

Нагадаємо, 16 червня потужна пожежа виникла на території складів одного із заводів у російському курську. Тоді загорілася територія складу текстильної продукції ТОВ «Белполь». Перед пожежею очевидці начебто бачили безпілотник та чули вибух.

Джерела: РІА «Новости», ТАСС, 112