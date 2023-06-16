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Потужна пожежа спалахнула в російському курську. Фото:
Потужна пожежа спалахнула в російському курську (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184125-potujna-pojeja-spalahnula-v-rosiyskomu-kursku-video.htmlРакурс
Потужна пожежа виникла на території складів одного із заводів у російському курську.
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Надзвичайна подія сталася на території складу текстильної продукції ТОВ «Белполь» близько 2.30. На місці події ведуться роботи з ліквідації спалаху у складі зберігання продукції. Інформація про можливих постраждалих внаслідок пожежі не надходила. Про це повідомляють місцеві пабліки та міністерство з надзвичайних ситуацій росії.
Попередньо повідомляється, що перед пожежею начебто бачили безпілотник та чули вибух. Площа пожежі склала близько 2 тис. кв. м. Пожежі російські рятувальники надали підвищений ранг.
У мережі також з’явилися кадри з відео пожежі на території складів заводу в курську.
Нагадаємо, 14 червня потужна пожежа спалахнула у новочеркаську ростовської області росії — горіла новочеркаська теплова електростанція (ДРЕС), яка розташована за 35 км від ростова-на-дону. Вона забезпечує енергією частину ростовської області.