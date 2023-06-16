Потужна пожежа спалахнула в російському курську. Фото:

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Ракурс

Потужна пожежа виникла на території складів одного із заводів у російському курську.

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Надзвичайна подія сталася на території складу текстильної продукції ТОВ «Белполь» близько 2.30. На місці події ведуться роботи з ліквідації спалаху у складі зберігання продукції. Інформація про можливих постраждалих внаслідок пожежі не надходила. Про це повідомляють місцеві пабліки та міністерство з надзвичайних ситуацій росії.

Попередньо повідомляється, що перед пожежею начебто бачили безпілотник та чули вибух. Площа пожежі склала близько 2 тис. кв. м. Пожежі російські рятувальники надали підвищений ранг.

У мережі також з’явилися кадри з відео пожежі на території складів заводу в курську.

Нагадаємо, 14 червня потужна пожежа спалахнула у новочеркаську ростовської області росії — горіла новочеркаська теплова електростанція (ДРЕС), яка розташована за 35 км від ростова-на-дону. Вона забезпечує енергією частину ростовської області.