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Ракурс
Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Зеленский инициировал срочный созыв Совета Украина-НАТО

23 июл 2023, 08:50
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Термінове скликання Ради Україна-НАТО ініціював український президент Володимир Зеленський.


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З відповідним проханням глава держави вже звернувся до Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Таке засідання необхідне через агресію росії в Чорному морі. Про це глава держави заявив ввечері 22 липня під час традиційного відеозвернення.

Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати, — зазначив президент.

Зеленський додав, що у співпраці з Альянсом Україна перейшла на новий, вищий рівень — рівень Ради Україна-НАТО. Президент впевнений, що цей механізм може працювати.

Нагадаємо, 22 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, в ході якої визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського «зернового коридору».

Источник: Ракурс


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