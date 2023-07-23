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Президент Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Зеленський ініціював термінове скликання Ради Україна-НАТОhttps://racurs.ua/ua/n185389-zelenskyy-iniciuvav-terminove-sklykannya-rady-ukrayina-nato.htmlРакурс
Термінове скликання Ради Україна-НАТО ініціював український президент Володимир Зеленський.
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З відповідним проханням глава держави вже звернувся до Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Таке засідання необхідне через агресію росії в Чорному морі. Про це глава держави заявив ввечері 22 липня під час традиційного відеозвернення.
Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати, — зазначив президент.
Зеленський додав, що у співпраці з Альянсом Україна перейшла на новий, вищий рівень — рівень Ради Україна-НАТО. Президент впевнений, що цей механізм може працювати.
Нагадаємо, 22 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, в ході якої визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського «зернового коридору».
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