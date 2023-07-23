Оккупанты избивают и шантажируют сотрудников ЗАЭС. Фото:

https://racurs.ua/n185397-agressiya-na-zaes-okkupanty-but-i-shantajiruut-atomschikov.html

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Російські військові посилили репресії проти персоналу окупованої Запорізької атомної електростанції.

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В Енергодарі, на українських працівників ЗАЕС, які відмовляються працювати з окупаційною адміністрацією, тиснуть фізично та психологічно. При цьому атомники продовжують чинити опір — не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 23 липня.

У тимчасово захопленому місті Енергодар Запорізької області окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією, — йдеться у зведенні.

Зазначається, що співробітники росгвардії та фсб залякують, шантажують та б’ють українських фахівців, відбирають в них готівку, кошти з банківських карток та вилучають мобільні телефони.

Нагадаємо, 19 липня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що російські загарбники планують чергові провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння. Ворог поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку ЗСУ штурму Запорізької АЕС.