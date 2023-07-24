Российский дрон ранил французского журналиста под Бахмутом

Российский дрон ранил французского журналиста под Бахмутомhttps://racurs.ua/n185444-rossiyskiy-dron-ranil-francuzskogo-jurnalista-pod-bahmutom.htmlРакурс
На Донеччині в районі Бахмута внаслідок атаки російського безпілотника отримав осколкові поранення журналіст французького агентства AFP Ділан Коллінз.
Журналіст французького агентства AFP 35-річний Ділан Коллінз отримав осколкові поранення внаслідок атаки російського дрону. Інцидент стався у районі Бахмута Донецької області.
Про це сьогодні, 24 липня, на своїй сторінці у Твіттері повідомила журналістка AFP Стефані Юсеф.
За її словами, інцидент стався, коли Коллінз знімав репортаж на позиціях українських артилеристів.
Ділан Коллінз, громадянин США, який живе в Лівані, але виконує завдання в Україні, отримав численні осколкові поранення під час нападу в лісистій місцевості поблизу Бахмута, — зазначила Юсеф. — Його евакуювали до найближчої лікарні, де йому надали допомогу, і лікарі сказали, що його стан не загрожує життю.
Зазначається, що Коллінз наразі перебуває у свідомості та розмовляє з колегами.
В AFP заявили, що встановлюють обставини інциденту.