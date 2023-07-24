Российский дрон ранил французского журналиста под Бахмутом

Журналист AFP Дилан Коллинз, фото: twitter.com/stephanie_ysf

https://racurs.ua/n185444-rossiyskiy-dron-ranil-francuzskogo-jurnalista-pod-bahmutom.html

Ракурс

На Донеччині в районі Бахмута внаслідок атаки російського безпілотника отримав осколкові поранення журналіст французького агентства AFP Ділан Коллінз.

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Журналіст французького агентства AFP 35-річний Ділан Коллінз отримав осколкові поранення внаслідок атаки російського дрону. Інцидент стався у районі Бахмута Донецької області.

Про це сьогодні, 24 липня, на своїй сторінці у Твіттері повідомила журналістка AFP Стефані Юсеф.

За її словами, інцидент стався, коли Коллінз знімав репортаж на позиціях українських артилеристів.

Ділан Коллінз, громадянин США, який живе в Лівані, але виконує завдання в Україні, отримав численні осколкові поранення під час нападу в лісистій місцевості поблизу Бахмута, — зазначила Юсеф. — Його евакуювали до найближчої лікарні, де йому надали допомогу, і лікарі сказали, що його стан не загрожує життю.

Зазначається, що Коллінз наразі перебуває у свідомості та розмовляє з колегами.

В AFP заявили, що встановлюють обставини інциденту.