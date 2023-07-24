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Ракурс
Журналіст AFP Ділан Коллінз, фото: twitter.com/stephanie_ysf

Російський дрон поранив французького журналіста під Бахмутом

24 лип 2023, 20:31
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На Донеччині в районі Бахмута внаслідок атаки російського безпілотника отримав осколкові поранення журналіст французького агентства AFP Ділан Коллінз.


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Журналіст французького агентства AFP 35-річний Ділан Коллінз отримав осколкові поранення внаслідок атаки російського дрону. Інцидент стався у районі Бахмута Донецької області.

Про це сьогодні, 24 липня, на своїй сторінці у Твіттері повідомила журналістка AFP Стефані Юсеф.

За її словами, інцидент стався, коли Коллінз знімав репортаж на позиціях українських артилеристів.

Ділан Коллінз, громадянин США, який живе в Лівані, але виконує завдання в Україні, отримав численні осколкові поранення під час нападу в лісистій місцевості поблизу Бахмута, — зазначила Юсеф. — Його евакуювали до найближчої лікарні, де йому надали допомогу, і лікарі сказали, що його стан не загрожує життю.

Зазначається, що Коллінз наразі перебуває у свідомості та розмовляє з колегами.

В AFP заявили, що встановлюють обставини інциденту.

Журналіст AFP Ділан Коллінз, фото: twitter.com/stephanie_ysf

Джерело: Ракурс


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