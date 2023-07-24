Рашисты обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами, погиб ребенок (ФОТО)https://racurs.ua/n185446-rashisty-obstrelyali-konstantinovku-kassetnymi-boepripasami-pogib-rebenok-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 липня, близько 19-ї години обстріляли касетними боєприпасами Костянтинівку Донецької області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Близько 19-ї години рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ «Смерч» з касетними боєприпасами — саме тією зброєю, яка застосовується для «знищення живої сили противника, — зазначив Кириленко.
В результаті було поранено щонайменше семеро цивільних, серед них четверо дітей: 11-річний хлопчик та дівчатка віком п’ять, 11 та 12 років. Одна поранена дитина була у важкому стані, згодом стало відомо, що врятувати її не вдалося.
Росіяни вкотре доводять, що воюють із цивільними, і у своєму бажанні вбивати не зупиняються ні перед чим, — наголошує Кириленко. — Вкотре звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце! Подбайте про них — евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо.