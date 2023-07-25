Ракурсhttps://racurs.ua/
Десятки взрывов прогремели в оккупированной Каховке. Фото: ОПУ
Десятки взрывов прогремели в оккупированной Каховке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185452-desyatki-vzryvov-progremeli-v-okkupirovannoy-kahovke-video.htmlРакурс
Вибухи на окупованих територіях України прогриміли вранці у вівторок, 25 липня.
.
Серія вибухів пролунала у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області. Вибухів нарахували близько 30-ти. Російські вороги внаслідок прильотів зазнали суттєвих втрат. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.
Каховка. ЗСУ точно передали окупанту доброго ранку не менше 30 разів. Він скаржиться, що зазнав значних втрат, — йдеться у повідомленні.
Як відомо, Каховка — місто в Україні, у Каховському районі Херсонської області, адміністративний центр Каховської міської громади. Місто розташоване за 14 км від Нової Каховки.
У перший день повномасштабного вторгнення росії в місті було чутно вибухи з сусідньої Нової Каховки, де російські війська обстрілювали військову частину зі сторони тимчасово захопленого Криму. Через декілька годин ті ж російські війська увійшли в Каховку та окупували її.
Нагадаємо, на полігоні у селищі Вольне у Джанкойському районі тимчасово окупованого півострова Крим тривалий час гриміли потужні вибухи після влучання безпілотника в склад боєприпасів.
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...