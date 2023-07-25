Десятки вибухів прогриміли в окупованій Каховці. Фото: ОПУ

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Ракурс

Вибухи на окупованих територіях України прогриміли вранці у вівторок, 25 липня.

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Серія вибухів пролунала у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області. Вибухів нарахували близько 30-ти. Російські вороги внаслідок прильотів зазнали суттєвих втрат. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Каховка. ЗСУ точно передали окупанту доброго ранку не менше 30 разів. Він скаржиться, що зазнав значних втрат, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Каховка — місто в Україні, у Каховському районі Херсонської області, адміністративний центр Каховської міської громади. Місто розташоване за 14 км від Нової Каховки.

У перший день повномасштабного вторгнення росії в місті було чутно вибухи з сусідньої Нової Каховки, де російські війська обстрілювали військову частину зі сторони тимчасово захопленого Криму. Через декілька годин ті ж російські війська увійшли в Каховку та окупували її.

Нагадаємо, на полігоні у селищі Вольне у Джанкойському районі тимчасово окупованого півострова Крим тривалий час гриміли потужні вибухи після влучання безпілотника в склад боєприпасів.