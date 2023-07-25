Российские дроны-камикадзе попали в объекты на Житомирщине. Фото:

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Ракурс

Атака дронів-камікадзе «Шахед» вночі 25 липня була спрямована не лише на столицю.

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Повітряна тривога лунала в центральних та чистині західних областей. Ворог атакував Черкаську область ударними БПЛА типу Shahed, відбулося три влучання. Два «Шахеди» поцілили в поля, а ще один — у порожній сільськогосподарський ангар. На щастя, минулось без потерпілих і пожеж. Про це начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив у Telegram.

Були прильоти й на Житомирщині. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram повідомив, що внаслідок удару дронів-камікадзе постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що в області теж помітили безпілотник, але він був успішно збитий силами ППО. А в Сумській обласній військовій адміністрації відзначили, що в регіоні вночі були збиті три ворожі «Шахеди».

Нагадаємо, вночі 25 липня відбувся шостий наліт ворожих БПЛА на Київ з початку місяця. Ворог атакував столицю три години іранськими баражуючими боєприпасами типу Shahed. ППО знищила усі повітряні цілі на підльоті до міста.