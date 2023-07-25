Армія рф вночі три години атакувала Київ «Шахедами»

Росіяни вночі три години атакували Київ «Шахедами». Фото:

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Атака дронів на Київ відбулася вночі 25 липня — це вже шостий наліт ворожих БПЛА на столицю з початку місяця.

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Тривога в Києві лунала три години, а росіяни застосували іранські баражуючі боєприпаси типу Shahed. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до міста. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Зазначається, що за попередньою інформацією в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Подякуйте за безпеку бійцям протиповітряної оборони! Підтримуйте ЗСУ щодня! Допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги! — наголосив Попко.

Нагадаємо, вночі 24 липня внаслідок масованої російської атаки іранськими ударними дронами типу «Шахед» у порту «Рені-Одеса» в Одеській області були зруйновані три склади із зерном. У нападі брали участь близько 15 «Шахедів», постраждали четверо осіб.