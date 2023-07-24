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Ракурс
Удар російських виродків по одеському порту «Рені» знищив три зерносховища

Удар російських виродків по одеському порту «Рені» знищив три зерносховища

24 лип 2023, 11:45
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Глава Ренійської громади Ігор Плехов заявив, що внаслідок масованої російської атаки іранськими ударними дронами типу «Шахед» у порту «Рені-Одеса» зруйновано три склади із зерном.


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Як повідомляє сайт «Рені-Одеса», у нападі брали участь близько 15 «шахедів». Жителі Рені та навколишніх сіл чули серію вибухів.

Директор Ренійської лікарні Олег Бурля додає до цього, що після атаки до лікарні привезли чотирьох поранених — одного українського моряка з Ізмаїла та трьох водіїв-дальнобійників. За попередньою інформацією, Ренійська лікарня очікує на прибуття інших поранених.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд у порту «Рені». Були локальні спалахи пожеж, які оперативно загасили.

У ранковому зведенні оперативного командування «Південь» йдеться про атаку дронами Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, що тривала близько чотирьох годин. Силами протиповітряної оборони було знищено три дрони.

Джерело: Ракурс


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