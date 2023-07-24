Міністр оборони України: до літа 2024 року Київ переможе у війні, після чого країну запросять до НАТО

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Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю телеканалу CNN заявив, що до наступного саміту НАТО російсько-українська війна закінчиться перемогою Києва, після чого країну запросять до альянсу.

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Так. Ми переможемо у цій війні, — сказав міністр, відповідаючи на запитання журналістів, чи думає він, що війна закінчиться до літа 2024 року.

Резніков нагадав, що наступний саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні, стане ювілейним: на ньому відзначатиметься 75 років від дня створення НАТО.

Хто знає, може, це день стане дуже важливим для України, — заявив міністр, додавши, що це «тільки прогноз».

Резніков пояснив, що країну не приймуть до НАТО, поки триває повномасштабна війна, навіть попри те, що Збройні сили України багато в чому відповідають вимогам альянсу. Міністр пообіцяв, що Україна продовжить проводити необхідні реформи для вступу до НАТО.

Після перемоги це буде в інтересах НАТО, тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи. Україна отримала реальний бойовий досвід: як стримувати росіян, перемогти їх, бити за допомогою зброї стандарту НАТО, — сказав міністр.

Міністр також повідомив, що українські пілоти почнуть вчитися керувати американськими літаками F-16 у серпні 2023 року, а навесні 2024-го ці літаки, ймовірно, з’являться в українському небі.

11−12 липня у Вільнюсі відбувся черговий саміт НАТО. Однією з його головних тем став вступ до альянсу України, яка наполягала на тому, щоб якнайшвидше стати членом НАТО.

За підсумками саміту країни-учасниці НАТО погодилися спростити процес вступу України до Альянсу, а країни «Групи семи» ухвалили заяву про гарантії безпеки для України, в рамках яких вони продовжать надавати Києву військову та фінансову підтримку, а також продовжать обмін розвідувальною інформацією.

Крім того, країни G7 пообіцяли вжити негайних заходів у разі повторного нападу росії на Україну.

Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту заявив, що країна отримала від зустрічі «великий позитив», попри те, що надії Києва про запрошення в альянс не виправдалися.