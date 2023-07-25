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Російські дрони-камікадзе влучили в об’єкти на Житомирщині. Фото:
Російські «Шахеди» влучили в об'єкти на Житомирщині та Черкащиніhttps://racurs.ua/ua/n185453-rosiyski-shahedy-vluchyly-v-obiekty-na-jytomyrschyni-ta-cherkaschyni.htmlРакурс
Атака дронів-камікадзе «Шахед» вночі 25 липня була спрямована не лише на столицю.
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Повітряна тривога лунала в центральних та чистині західних областей. Ворог атакував Черкаську область ударними БПЛА типу Shahed, відбулося три влучання. Два «Шахеди» поцілили в поля, а ще один — у порожній сільськогосподарський ангар. На щастя, минулось без потерпілих і пожеж. Про це начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив у Telegram.
Були прильоти й на Житомирщині. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram повідомив, що внаслідок удару дронів-камікадзе постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.
Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що в області теж помітили безпілотник, але він був успішно збитий силами ППО. А в Сумській обласній військовій адміністрації відзначили, що в регіоні вночі були збиті три ворожі «Шахеди».
Нагадаємо, вночі 25 липня відбувся шостий наліт ворожих БПЛА на Київ з початку місяця. Ворог атакував столицю три години іранськими баражуючими боєприпасами типу Shahed. ППО знищила усі повітряні цілі на підльоті до міста.
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