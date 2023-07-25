Владимир Зеленский заявил Риши Сунаку о необходимости защитить Одессу средствами ПВО. Фото:

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Ракурс

Посилити Одесу сучасними системами протиповітряної оборони закликав союзників Київ.

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У вівторок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Глава держави розповів про необхідність захистити Одесу. Про це він написав у Twitter.

Розповів про щоденні намагання росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру. Ми мусимо захистити Одесу. Україна потребує термінового посилення ППО для захисту історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи, — зазначив глава держави.

Крім того, сторони обговорювали оборонну співпрацю і перебіг українських наступальних операцій. Зеленський передав Сунаку актуальні оборонні потреби України.

Також український лідер обговорив із британським прем'єром приєднання низки країни до декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО.

Нагадаємо, російська федерація вже багато днів регулярно атакує Одесу та інші південні міста України. Ворог використовує, зокрема, ракети Х-22 та «Онікс», які дуже важко збивати наявними засобами ППО. Для знищення цих цілей потрібні відповідні засоби — наприклад американська ЗРК Patriot.