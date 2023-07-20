Протикорабельні ракети «Онікс». Фото:

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Російські ракети Х-22 та «Онікс», якими рф вже два дні поспіль атакує південь України, дуже важко збивати наявними засобами ППО.

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Зокрема, крилаті ракети повітряного базування Х-22 летять з високою швидкістю — понад 4 тис. км\год. А на ціль ці боєприпаси заходять по балістичній траєкторії. Саме тому їх важко збивати, бо для їх знищення потрібні відповідні засоби — наприклад американська ЗРК Patriot. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив 20 липня в ефірі «Радіо Свобода».

Важкою ціллю для нинішньої протиповітряної оборони України є й протикорабельні ракети «Онікс». Вони спочатку летять на великій висоті й розвивають швидкість у понад 3 тис. км\год. А під час заходу на ціль опускаються до 10−15 м, дуже низько над поверхнею води.

Країна-агресор росія використовує їх для наземних цілей і морського узбережжя. Через їхній низький політ ці цілі навіть виявити важко, а не те що збити.

Ігнат додав, що останніми днями окупанти використовують ці ракети для атак по Півдню України. І за цей час жодну з них сили ППО України не збили.

Нагадаємо, вночі 20 липня під масованим ударом російських окупантів знову опинився південь України — Одеса та Миколаїв. Ворог знову цілив у порти, причали, житлові будинки та торгові мережі й для атаки використовував крилаті ракети «Онікс», Х-22, «Калібр» та «Іскандер-К». ППО зуміла знищити лише п’ять із 19 ракет.

Джерело: «Радіо Свобода»