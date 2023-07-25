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Украина получила новый транш на 1,45 млрд евро. Фото:
Еврокомиссия выделила Украине транш на 1,5 млрд евро помощиhttps://racurs.ua/n185464-evrokomissiya-vydelila-ukraine-transh-na-1-5-mlrd-evro-pomoschi.htmlРакурс
Європейська комісія 25 липня оголосила про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро.
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ЄС продовжує підтримувати Україну, а водночас країна-агресор росія продовжує свою безжальну війну проти українського народу. Ці гроші допоможуть державі функціонувати та відновити інфраструктуру. Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter.
Також вона ракетні удари окупантів по українській інфраструктурі для зберігання та експорту зерна.
I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian grain storage and export infrastructure.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2023
As Russia continues its ruthless war, we continue to support Ukraine.
Today we paid another €1.5 billion, to help keep the state running and repair infrastructure.
More will come. pic.twitter.com/09aVv5mpIh
Нагадаємо, 20 червня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила, що Єврокомісія пропонує зарезервувати у бюджеті Євросоюзу 50 млрд євро для України на наступні чотири роки. Транш включає як запозичення, і гранти. Однак ці гроші виділять за умови, що Київ здійснить реформи, спрямовані на покращення верховенства права та боротьбу з корупцією.
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