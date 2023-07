Європейська комісія 25 липня оголосила про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро.

ЄС продовжує підтримувати Україну, а водночас країна-агресор росія продовжує свою безжальну війну проти українського народу. Ці гроші допоможуть державі функціонувати та відновити інфраструктуру. Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter.

Також вона ракетні удари окупантів по українській інфраструктурі для зберігання та експорту зерна.

I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian grain storage and export infrastructure.



As Russia continues its ruthless war, we continue to support Ukraine.



Today we paid another €1.5 billion, to help keep the state running and repair infrastructure.



More will come. pic.twitter.com/09aVv5mpIh