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Україна отримала новий транш на 1,45 млрд євро. Фото:

Єврокомісія виділила Україні транш на 1,5 млрд євро допомоги

25 лип 2023, 15:20
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Європейська комісія 25 липня оголосила про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро.


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ЄС продовжує підтримувати Україну, а водночас країна-агресор росія продовжує свою безжальну війну проти українського народу. Ці гроші допоможуть державі функціонувати та відновити інфраструктуру. Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter.

Також вона ракетні удари окупантів по українській інфраструктурі для зберігання та експорту зерна.

Нагадаємо, 20 червня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила, що Єврокомісія пропонує зарезервувати у бюджеті Євросоюзу 50 млрд євро для України на наступні чотири роки. Транш включає як запозичення, і гранти. Однак ці гроші виділять за умови, що Київ здійснить реформи, спрямовані на покращення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Джерело: Ракурс


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