США предоставят ВСУ боеприпасы к Patriot, NASAMS и HIMARS на 400 млн долларов

https://racurs.ua/n185478-ssha-predostavyat-vsu-boepripasy-k-patriot-nasams-i-himars-na-400-mln-dollarov.html

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Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на 400 млн дол. В пакет входять додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker.

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Адміністрація президента США Джо Байдена вказала, що в новий пакет входить: