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США предоставят ВСУ боеприпасы к Patriot, NASAMS и HIMARS на 400 млн долларов

США предоставят ВСУ боеприпасы к Patriot, NASAMS и HIMARS на 400 млн долларов

25 июл 2023, 20:19
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Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на 400 млн дол. В пакет входять додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker.


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Адміністрація президента США Джо Байдена вказала, що в новий пакет входить:

  • додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS;

  • зенітні комплекси Stinger;

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;

  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

  • міномети калібру 120 мм і 60 мм;

  • 32 бронетранспортери Stryker;

  • трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

  • Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

  • безпілотні авіаційні системи Hornet;

  • авіаційні ракети Hydra-70;

  • тактичні аеронавігаційні системи;

  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;

  • понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;

  • прилади нічного бачення та тепловізійні системи;

  • запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

Источник: Ракурс


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