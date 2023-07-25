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США предоставят ВСУ боеприпасы к Patriot, NASAMS и HIMARS на 400 млн долларов
США предоставят ВСУ боеприпасы к Patriot, NASAMS и HIMARS на 400 млн долларовhttps://racurs.ua/n185478-ssha-predostavyat-vsu-boepripasy-k-patriot-nasams-i-himars-na-400-mln-dollarov.htmlРакурс
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на 400 млн дол. В пакет входять додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker.
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Адміністрація президента США Джо Байдена вказала, що в новий пакет входить:
додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS;
зенітні комплекси Stinger;
додаткові боєприпаси для HIMARS;
артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
міномети калібру 120 мм і 60 мм;
32 бронетранспортери Stryker;
трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
безпілотні авіаційні системи Hornet;
авіаційні ракети Hydra-70;
тактичні аеронавігаційні системи;
підривні боєприпаси для подолання перешкод;
понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
прилади нічного бачення та тепловізійні системи;
запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
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