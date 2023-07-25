Пентагон надасть ЗСУ боєприпаси до Patriot, NASAMS і HIMARS на 400 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n185478-pentagon-nadast-zsu-boieprypasy-do-patriot-nasams-i-himars-na-400-mln-dolariv.html

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Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на 400 млн дол. В пакет входять додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker.

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Адміністрація президента США Джо Байдена вказала, що в новий пакет входить: