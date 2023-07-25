Еще одна колонна «вагнеровцев» на бронеавтомобилях прибыла в беларусь

https://racurs.ua/n185479-esche-odna-kolonna-vagnerovcev-na-broneavtomobilyah-pribyla-v-belarus-karta.html

Ракурс

Вже 11-та колона російських бойовиків так званої ПВК «Вагнер» прибула на територію підконтрольної росії білорусі. В її складі вперше спостерігаються бронеавтомобілі «Щука».

.

Як повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» у Телеграм, колона рухається трасою Р43 (ділянка Кричев — Чериков).

У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них:

один УАЗ-Патріот;

один позашляховик;

шість бронеавтомобілів «Щука» («Чекан»; один із причепом);

11 сідельних автопоїздів (фур);

шість сідельних тягачів (на напівпричепах — 6 екскаваторів і 1 ГАЗель);

два Урали-4320 (тент);

два КамАЗи (тент, із буквами Z на капоті).

За прогнозом моніторингової групи, далі колона може рухатися такими маршрутами:

кордон РФ/РБ — траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйськ) — траса М5 — польовий табір у селі Цель.

кордон РФ/РБ — траса Р43 (через Кричев, Чериков) — траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могильов — Бобруйськ) — траса М5 — польовий табір у селі Цель.

Нагадаємо, ватажок бойовиків Євгеній Пригожин зареєстрував компанію в селі Цель Осиповичського району білорусі. 19 липня 2023 року Могилівський облвиконком зареєстрував ТОВ «Конкорд Менеджмент та Консалтинг». Статутний фонд — 200 білоруських рублів (80 дол.), а номер — 791314882. Саме в селі Цель розташований польовий табір, куди прибули та прибувають бойовики ПВК «Вагнер».