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Ще одна колона “вагнерівців” на бронеавтомобілях прибула в білорусь
Ще одна колона «вагнерівців» на бронеавтомобілях прибула в білорусь (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n185479-sche-odna-kolona-vagnerivciv-na-broneavtomobilyah-prybula-v-bilorus-karta.htmlРакурс
Вже 11-та колона російських бойовиків так званої ПВК «Вагнер» прибула на територію підконтрольної росії білорусі. В її складі вперше спостерігаються бронеавтомобілі «Щука».
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Як повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» у Телеграм, колона рухається трасою Р43 (ділянка Кричев — Чериков).
У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них:
один УАЗ-Патріот;
один позашляховик;
шість бронеавтомобілів «Щука» («Чекан»; один із причепом);
11 сідельних автопоїздів (фур);
шість сідельних тягачів (на напівпричепах — 6 екскаваторів і 1 ГАЗель);
два Урали-4320 (тент);
два КамАЗи (тент, із буквами Z на капоті).
За прогнозом моніторингової групи, далі колона може рухатися такими маршрутами:
кордон РФ/РБ — траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйськ) — траса М5 — польовий табір у селі Цель.
кордон РФ/РБ — траса Р43 (через Кричев, Чериков) — траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могильов — Бобруйськ) — траса М5 — польовий табір у селі Цель.
Нагадаємо, ватажок бойовиків Євгеній Пригожин зареєстрував компанію в селі Цель Осиповичського району білорусі. 19 липня 2023 року Могилівський облвиконком зареєстрував ТОВ «Конкорд Менеджмент та Консалтинг». Статутний фонд — 200 білоруських рублів (80 дол.), а номер — 791314882. Саме в селі Цель розташований польовий табір, куди прибули та прибувають бойовики ПВК «Вагнер».
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