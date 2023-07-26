Количество полностью разрушенных рашистами школ назвал министр образования

Школа в селе Виры Сумской области, уничтоженная российским обстрелом, фото: «Суспільне»

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Російські війська вщент зруйнували вже 180 шкіл в Україні. Загалом понад 1,3 тис. закладів освіти зазнали руйнувань і пошкоджень.

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Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий розповів про це на прес-конференції з нагоди оголошення конкурсного відбору громад, які візьмуть участь в ініціативі проєкту DECIDЕ, повідомляє агентство «Укрінформ».

Сьогодні ми маємо 180 тільки шкіл, зруйнованих вщент. Більше 300 закладів освіти зруйновано, понад 1000 закладів освіти пошкоджені й підлягають експертизі, чи можуть вони бути відбудовані, чи ні, — зазначив Лісовий.

Також Лісовий нагадав, що уряд виділив 1,5 млрд грн на облаштування укриттів до нового навчального року.

75% шкіл облаштовані укриттями, але це не означає, що 75% учнів можуть повернутися до навчання, — наголосив міністр. — Це близько 9 тисяч шкіл, загалом у нас 13 тисяч шкіл. Для нас є пріоритетом повернення учнів, ми повертаємося до навчання там, де це можливо з безпекових питань. В регіонах, які наближені до зони бойових дій, навчання відбуватиметься онлайн.

Лісовий додав, що Міносвіти рекомендує задля підвищення якості освіти повернутися до офлайн-навчання і вишам, з дотриманням безпекових вимог. Проте є певні труднощі:

хоча багатьом закладам вищої освіти архітектура дозволяє облаштувати укриття, не скрізь можна прийняти всіх студентів;

міграція викладачів також може створити перепони для відновлення аудиторного навчання.

Тому керівництво вишів буде самостійно ухвалювати рішення про відновлення навчання в офлайн-форматі.

Джерело: «Укрінформ»