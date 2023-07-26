Отставку Ткаченко не поддержал профильный комитет Рады

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Александр Ткаченко, фото: «Збруч»
Отставку Ткаченко не поддержал профильный комитет Радыhttps://racurs.ua/n185492-otstavku-tkachenko-ne-podderjal-profilnyy-komitet-rady.htmlРакурс
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради більшістю голосів не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
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Про це сьогодні, 26 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці комітету.
Питання про відставку Міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України, — зазначається в повідомленні.
Народний депутат з «Євросолідарності» Микола Княжицький на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив, що окрім нього, за відставку Ткаченка проголосували також Володимир В’ятрович, Софія Федина та Гео Лерос.
Інші члени комітету були проти, — зазначив Княжицький.
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