Відставку Ткаченка не підтримав профільний комітет Ради

Олександр Ткаченко, фото: «Збруч»

https://racurs.ua/ua/n185492-vidstavku-tkachenka-ne-pidtrymav-profilnyy-komitet-rady.html

Ракурс

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради більшістю голосів не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

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Про це сьогодні, 26 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці комітету.

Питання про відставку Міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України, — зазначається в повідомленні.

Народний депутат з «Євросолідарності» Микола Княжицький на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив, що окрім нього, за відставку Ткаченка проголосували також Володимир В’ятрович, Софія Федина та Гео Лерос.