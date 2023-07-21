Олександр Ткаченко, фото: Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine

https://racurs.ua/ua/n185322-ministr-kultury-tkachenko-zayavyv-scho-podav-u-vidstavku.html

Ракурс

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, подав заяву про відставку.

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Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Ткаченка, відповідну заяву він вчора, 20 липня, ввечері приніс прем'єр-міністру Денису Шмигалю «через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни».

Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання, — зазначив Ткаченко, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського, котрий у вечірньому зверненні 20 липня попросив Кабмін розглянути питання про ініціювання звільнення міністра культури.

У своєму зверненні Зеленський наголосив, що фінансування музеїв, культурних центрів, символів, серіалів тощо є важливим, «але зараз інші пріоритети».

Ткаченко, коментуючи цю ситуацію, висловив переконання, що «культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди — це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього».

І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших, — додав міністр.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за його інформацією, наступницею Ткаченка на посаді може стати Олеся Островська-Люта, котра зараз очолює Мистецький Арсенал.