Святогірська лавра на Донеччині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197814-minkult-hoche-peredaty-derjavi-dvi-lavry-upc-moskovskogo-patriarhatu.html

Ракурс

Лаври УПЦ Московського патріархату можуть перейти у власність держави.

.

Міністерство культури та інформаційної політики працює над тим, щоб повернути в державне управління низку історичних та релігійних пам’яток. Серед них — Свято-Успенська Почаївська та Святогірська лаври, якими досі користується Українська православна церква МП. Про це в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявив в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, Мінкульт хоче очистити культурний простір не лише від імперських, а й від релігійних наративів. Також під управління держави планують повернути усі пам’ятки національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігова стародавнього», частиною також активно користувалась єпархія УПЦ МП.

Карандєєв наголосив, що зафіксована невідповідність умовам зберігання, спотворення об'єктів і навіть будівель. Зокрема, Свято-Преображенський собор у Чернігові використовувався неохайно. Владі довелося проводити величезні роботи з відновлення внутрішнього убранства, фресок тощо.

Як відомо, Свято-Успенська Святогірська лавра у Донецькій області підпорядковується Київській єпархії УПЦ МП. Усі храми, крейдяні печери та інші будівлі перебувають у власності чоловічого монастиря. Статус лаври, як і права на власність російський патріархат отримав у 2004 році.

А Свято-Успенська Почаївська лавра в Тернопільській області знаходиться у власності Московського патріархату з 2003 року, коли уряд Віктора Януковича передав її в безкоштовне користування на 49 років.

Нагадаємо, 27 липня в Мінкульті повідомили, у Почаївській лаврі УПЦ МП самовільно робила ремонт, зводила прибудови, змінювала конструкції та реставрувала пам’ятки, не маючи на це відповідних дозволів. Крім того, з лаври зникла значна частина ікон.

Джерело: «Укрінформ»