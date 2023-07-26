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В рф наладили производство дронов-камикадзе, фото: «Фокус»

Украину уже обстреливают «шахедами», произведенными в рф — Гуменюк

26 июл 2023, 13:22
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росія вже атакує Україну «шахедами», виробленими у рф.


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Про це свідчать уламки безпілотників, знайдені після останніх російських атак, заявила в ефірі національного телемарафону очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє видання «НВ».

Те, що на залишках тих шахедів, які були знайдені після останніх атак, були вже маркування, до прикладу, кирилицею — це говорить про те, що виробництво в них вже російське, — наголошує Гуменюк.

Нещодавно видання «Протокол» і YouTube-канал РЗВРТ у спільному розслідуванні навели свідчення того, що рф займається виробництвом іранських дронів-камікадзе на території особливої економічної зони в Алабузі у Татарстані.

За інформацією видання, до складання «шахедів» залучають студентів місцевого коледжу «Алабуга Політех», багато з яких є неповнолітніми. Зазначається, що із загалом тисячі студентів коледжу кількасот вже працюють над складанням дронів.

Студенти розповіли журналістам, що не сплять по кілька діб і майже не їдять, щоб працювати на виробництві. При цьому відмовитися від складання дронів не можна, а в разі зникнення студента чи розголошування ним цієї інформації доведеться сплатити значний штраф — півтора-два мільйона рублів.

Джерело: «НВ»


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