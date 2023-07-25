Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
рф с Ираном строят завод по производству дронов, что негативно повлияет на войну - США

рф с Ираном строят завод по производству дронов, что негативно повлияет на войну — США

25 июл 2023, 20:58
999

росія за допомогою Ірану будують завод із виробництва дронів, який може дозволити «на порядок збільшити» поставки дронів для окупаційної армії росії, порівняно з кількістю, яку вона тепер отримує з Тегерану.


.

Про це пише CNN з посиланням на Агенцію з оборонної розвідки США.

Згідно з даними аналітиків, завод в російській економічній зоні «Алабуга» може бути готовий вже на початку наступного року. Іран постачає устаткування для заводу, раніше повідомили «Голосу Америки» в Білому домі.

У нас є інформація про те, що рф отримує від Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників в росії. Цей завод може бути повністю запущений на початку наступного року, — сказав представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

За даними аналітиків, Іран надав рф близько 400 дронів «Шахед», які вже практично повністю використані. Кірбі зазначав, що наразі безпілотники будуються в Ірані, доставляються через Каспійське море з іранського Амірабада до російської Махачкали.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров