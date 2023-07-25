рф з Іраном будують завод з виробництва дронів, що негативно вплине на війну — США

https://racurs.ua/ua/n185480-rf-z-iranom-buduut-zavod-z-vyrobnyctva-droniv-scho-negatyvno-vplyne-na-viynu-ssha.html

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росія за допомогою Ірану будують завод із виробництва дронів, який може дозволити «на порядок збільшити» поставки дронів для окупаційної армії росії, порівняно з кількістю, яку вона тепер отримує з Тегерану.

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Про це пише CNN з посиланням на Агенцію з оборонної розвідки США.

Згідно з даними аналітиків, завод в російській економічній зоні «Алабуга» може бути готовий вже на початку наступного року. Іран постачає устаткування для заводу, раніше повідомили «Голосу Америки» в Білому домі.

У нас є інформація про те, що рф отримує від Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників в росії. Цей завод може бути повністю запущений на початку наступного року, — сказав представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

За даними аналітиків, Іран надав рф близько 400 дронів «Шахед», які вже практично повністю використані. Кірбі зазначав, що наразі безпілотники будуються в Ірані, доставляються через Каспійське море з іранського Амірабада до російської Махачкали.