У росії налагодили виробництво дронів-камікадзе, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/ua/n185494-ukrayinu-vje-obstriluut-shahedamy-vyroblenymy-u-rf-gumenuk.html

Ракурс

росія вже атакує Україну «шахедами», виробленими у рф.

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Про це свідчать уламки безпілотників, знайдені після останніх російських атак, заявила в ефірі національного телемарафону очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє видання «НВ».

Те, що на залишках тих шахедів, які були знайдені після останніх атак, були вже маркування, до прикладу, кирилицею — це говорить про те, що виробництво в них вже російське, — наголошує Гуменюк.

Нещодавно видання «Протокол» і YouTube-канал РЗВРТ у спільному розслідуванні навели свідчення того, що рф займається виробництвом іранських дронів-камікадзе на території особливої економічної зони в Алабузі у Татарстані.

За інформацією видання, до складання «шахедів» залучають студентів місцевого коледжу «Алабуга Політех», багато з яких є неповнолітніми. Зазначається, що із загалом тисячі студентів коледжу кількасот вже працюють над складанням дронів.

Студенти розповіли журналістам, що не сплять по кілька діб і майже не їдять, щоб працювати на виробництві. При цьому відмовитися від складання дронів не можна, а в разі зникнення студента чи розголошування ним цієї інформації доведеться сплатити значний штраф — півтора-два мільйона рублів.

Джерело: «НВ»