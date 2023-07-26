Какая ситуация сейчас на фронте, рассказали в Минобороны Украины

https://racurs.ua/n185502-kakaya-situaciya-seychas-na-fronte-rasskazali-v-minoborony-ukrainy.html

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Українські оборонці продовжують наступ на Сході та Півдні. Про це повідомила 26 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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На Бахмутському напрямку наші війська продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка, — йдеться в повідомленні.

Маляр зазначила, що ворог чіпляється за кожен метр зайнятої землі, чинить потужний опір, застосовує резерви, разом з тим зазнає значних втрат.

Куп’янський і Лиманський напрямки. ЗСУ стримує наступ росіян. Ворог шукає у нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти та використовує загони спецпризначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але марно.

Бахмутський напрямок. Наші війська продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки.

Мелітопольський і Бердянський напрямки. Сили оборони України продовжують наступальну операцію, поступово просуваються. У районі Старомайорського тривають бої, наші оборонці мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник намагається повернути втрачені позиції, зокрема північно-східніше Роботине Запорізької області, але без успіху.

Раніше представник Збройних сил України заперечив повідомлення про нібито захоплення росіянами трьох сіл поблизу Кармазинівки в Луганській області, поблизу адмінмежі з Харківщиною (на Куп’янському напрямку).

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі CNN.

Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася, — сказав Череватий.

Українські війська мали успіх у районі Старомайорського на південному фронті. Там оборонці закріплюються на досягнутих рубежах. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Разом з тим, росіяни здійснили марні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного.